Контейнерный погрузчик смял «Ниву» в промзоне Новороссийска

Авария произошла днем 15 апреля на терминале транспортно-логистической компании.

Видео с места происшествия выложили в социальных сетях. На кадрах видно, как колесный контейнерный погрузчик начал движение задним ходом и смял «Ниву», стоявшую рядом.

В момент ДТП в отечественном автомобиле находился водитель. Мужчина успел пересесть на пассажирское сиденье.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Читайте также: большегруз на встречке врезался в легковушку на Кубани, погибла пенсионерка. Смертельная авария произошла 15 апреля около 18:30 на трассе Краснодар — Ейск в Брюховецком районе. По предварительным данным, 31-летний водитель грузового автомобиля MAN ехал со стороны станицы Каневской. Он выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с автомобилем Mitsubishi под управлением 77-летней женщины.

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