В Кореновском районе уничтожили более 1,5 тыс. кв. метров зарослей конопли
Происшествия
31.08.2022 11:54
Заросли дикорастущей конопли обнаружили в Кореновском районе в ходе рейда по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений «Мак-2022».
Коноплю обнаружили на окраине Кореновска в районе сахарного завода и в поле в Журавском сельском поселении. Площадь зарослей превысила 1 тыс. 500 кв. м.
В общей сложности полицейские уничтожили более 3 тыс. 500 кустов каннабиса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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