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В Кореновском районе уничтожили более 1,5 тыс. кв. метров зарослей конопли

Происшествия
31.08.2022 11:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-rajone-unichtozhili-bolee-1-5-tys-kv-metrov-zaroslej-konopli
В Кореновском районе уничтожили более 1,5 тыс. кв. метров зарослей конопли
Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Заросли дикорастущей конопли обнаружили в Кореновском районе в ходе рейда по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений «Мак-2022».

Коноплю обнаружили на окраине Кореновска в районе сахарного завода и в поле в Журавском сельском поселении. Площадь зарослей превысила 1 тыс. 500 кв. м.

В общей сложности полицейские уничтожили более 3 тыс. 500 кустов каннабиса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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