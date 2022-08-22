В Кореновском районе рыбаки нашли в реке мину времен войны
Происшествия
22.08.2022 15:49
Опасную находку рыбаки обнаружили в реке Кирпили около хутора Нижний Кореновского района. Боеприпас находился в воде недалеко от берега.
Прибывшие на место взрывотехники обследовали снаряд и установили, что это 81 мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на безопасное расстояние и уничтожили.
За прошедшую неделю снаряды времен войны находили при земляных работах в Геленджике, Ейске и Тихорецке. Также снаряды обнаружили в полях Крымского района, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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