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В Кореновском районе рыбаки нашли в реке мину времен войны

Происшествия
22.08.2022 15:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-rajone-rybaki-nashli-v-reke-minu-vremen-vojny
В Кореновском районе рыбаки нашли в реке мину времен войны
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Опасную находку рыбаки обнаружили в реке Кирпили около хутора Нижний Кореновского района. Боеприпас находился в воде недалеко от берега.

Прибывшие на место взрывотехники обследовали снаряд и установили, что это 81 мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на безопасное расстояние и уничтожили.

За прошедшую неделю снаряды времен войны находили при земляных работах в Геленджике, Ейске и Тихорецке. Также снаряды обнаружили в полях Крымского района, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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