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В Кореновском районе пьяный лихач и его друзья устроили драку с полицией

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-rajone-pyanyj-lihach-i-ego-druzya-ustroili-draku-s-politsiej
В Кореновском районе пьяный лихач и его друзья устроили драку с полицией

Инцидент произошел в хуторе Бабиче-Кореновском. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов, однако водитель продолжил движение.

Полицейские начали погоню и скоро настигли нарушителя. Выяснилось, что за рулем находился 38-летний местный житель, которого ранее суд лишил права управления автомобилем. Кроме того, у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Пока полицейские оформляли протокол, на место приехали знакомый и родственник нарушителя. Втроем они оказали неповиновение сотрудникам полиции и нанесли им телесные повреждения. Мужчин удалось задержать и доставить в отделение.

На водителя составили административные протоколы за неповиновение полиции, вождение без прав, невыполнение требования об остановке и отсутствие страховки. Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста и штрафу в 30 тыс. рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление машиной в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Действия друзей нарушителя, которые напали на полицейских, расценили как применение насилия в отношении представителя власти. Собранные материалы направили в территориальное подразделение СК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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