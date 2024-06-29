В Кореновском районе прошел благотворительный проект «Они сражаются Zа Родину»

Второй Всероссийский благотворительный проект «Они сражаются Zа Родину» состоялся 29 июня в станице Платнировской Кореновского района.

Организовал благотворительный проект культурный фонд отечественного искусства «Классика 21» по инициативе гендиректора фонда, уроженца Кубани, студента кафедры хорового дирижирования московской консерватории Алексея Пугачева.

Концерт организовали для поддержки участников спецоперации. Все собранные от продажи билетов средства направят на приобретение гуманитарной помощи кубанским бойцам.

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