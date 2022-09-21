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В Кореновском районе план по сбору кукурузы на зерно выполнили более чем на 50%

Экономика
21.09.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-rajone-plan-po-sboru-kukuruzy-na-zerno-vypolnili-bolee-chem-na-50
Видео канала «Кубань 24»

Всего под эту культуру в муниципалитете отвели около 9 тыс. га. В 2022 году погода помогла аграриям вырастить рекордный урожай. Некоторые хозяйства снимали по 85 ц/га.

«В этом году урожайность нас порадовала. Сейчас мы заканчиваем уборку кукурузы. В этом году площадь посевов у нас составила 590 га. Сорта у нас фирмы «Сингента», «Фортаго» и «Скорпионс» — сказал генеральный директор сельхозпредприятия Алексей Воропаев.

Кукурузное зерно используют в разных областях производства. Из него изготавливают продовольственные товары, в том числе муку, консервы, хлопья, крахмал, и промышленные — спирт, ацетон, красители. Также его используют как корм для всех видов животных.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2022 году планируют собрать 2,1 млн т кукурузы на зерно.

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