В Кореновском районе оформили первые Fan ID

Видео канала «Кубань 24»

В Кореновске первыми идентификационные карты болельщиков оформили молодые депутаты и ярые футбольные фанаты. Этот электронный документ дает право посещать крупные спортивные соревнования. Без него не купить билет на матч или абонемент.

Карта болельщика должна быть даже у детей, а еще у сотрудников и организаторов матчей. Ее уже спрашивают на стадионах.

«Пока это пять ведущих больших стадионов нашей страны. К декабрю их будет чуть больше. На территории края это будут стадионы Сочи и Краснодара», — сказала начальник отдела спорта Кореновского района Наталья Чистякова.

Получить паспорт болельщика несложно. Первый шаг — подать заявку на портале «Госуслуги» и загрузить свою фотографию. Затем нужно прийти в МФЦ, чтобы подтвердить личность. Оформление документа займет всего несколько минут.

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