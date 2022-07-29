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В Кореновском районе оформили первые Fan ID

Спорт
29.07.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-rajone-oformili-pervye-fan-id
Видео канала «Кубань 24»

В Кореновске первыми идентификационные карты болельщиков оформили молодые депутаты и ярые футбольные фанаты. Этот электронный документ дает право посещать крупные спортивные соревнования. Без него не купить билет на матч или абонемент.

Карта болельщика должна быть даже у детей, а еще у сотрудников и организаторов матчей. Ее уже спрашивают на стадионах.

«Пока это пять ведущих больших стадионов нашей страны. К декабрю их будет чуть больше. На территории края это будут стадионы Сочи и Краснодара», — сказала начальник отдела спорта Кореновского района Наталья Чистякова.

Получить паспорт болельщика несложно. Первый шаг — подать заявку на портале «Госуслуги» и загрузить свою фотографию. Затем нужно прийти в МФЦ, чтобы подтвердить личность. Оформление документа займет всего несколько минут.

Читайте также: в Сочи проверили готовность стадиона к работе с картами болельщиков.

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