В Сочи проверили готовность стадиона к работе с картами болельщиков

Видео канала «Кубань 24»

Сочинский стадион «Фишт» полностью готов к работе с картами болельщиков. В этом убедились руководители спортивных министерств страны и края.

В олимпийской столице протестировали, как будут проходить по новым правилам на арену любители футбола. Систему задействуют уже 30 июля перед матчем ФК «Сочи» — ФК «Ахмат». Болельщикам нужно будет предъявить не именной бейдж, а QR-код в телефоне.

«Сервис запускается на пяти стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира. Это стадион «Фишт» в Сочи, стадионы в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и в Екатеринбурге. Мы сегодня уже проводим здесь второй раунд учений. Учения показывают, что система работает стабильно. В Сочи развернут достаточно комфортный и многофункциональный центр, где можно получить подтверждение паспорта болельщика», — сказал первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

Оформить заявление на карту болельщика можно в личном кабинете на портале госуслуг. При покупке билетов на матч нужно будет указать ее номер, а также телефон или адрес электронной почты, к которым она привязана.

«На сегодняшний день верифицировались 5 тыс. 893 человека. При этом мы понимаем, что мы только начинаем набирать рекламные компании по продвижению. Мы планируем принять до 8 тыс. болельщиков, ну а количество верифицированных — постараемся, чтобы было более 10 тыс.», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Специально для болельщиков на территории спортивной арены открыт многофункциональный центр для оформления и получения карт. Они нужны всем, кто будет на стадионе в день матча, в том числе и детям. Оформить электронный документ на ребенка младше 14 лет могут родители.