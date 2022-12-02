В Кореновской ЦРБ 3 декабря пройдет «День здоровья»

Прием пациентов проведут врачи различных специализаций в рамках Всероссийской недели поддержки физактивности среди людей с ОВЗ.

В Кореновской центральной районной больнице 3 декабря будут работать Посты здоровья. Там можно проверить состояние сердца, узнать индекс массы тела, измерить артериальное и внутриглазное давление. А также сделать экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе паспорт. Кроме того, сотрудники поликлинического отделения расскажут о методах и возможностях адаптивной физической культуры.

«По данным ВОЗ, инвалиды составляют около 10% населения Земли. Несмотря на глобальные успехи медицины, их число не сокращается. Поэтому одним из главных механизмов реабилитации людей с ограниченными возможностями была и остается адаптивная физическая культура», — цитирует внештатного специалиста по медпрофилактике краевого минздрава Андрея Сахарова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае проходит неделя здоровья для людей с инвалидностью.