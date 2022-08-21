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В Кореновске с начала года отремонтировали свыше 280 км линии электропередачи

Общество
21.08.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovske-s-nachala-goda-otremontirovali-svyshe-280-km-linii-elektroperedachi
В Кореновске с начала года отремонтировали свыше 280 км линии электропередачи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Техобслуживание и ремонт линии электропередачи выполнили в рамках подготовки энергокомплекса к осенне-зимнему периоду.

Специалисты в Кореновске выполнили техническое обслуживание и ремонт 286 км воздушных линий из запланированных 398 км. Кроме того, обновили более 6 км кабельных линий. Также они провели капремонт и техобслуживание оборудования в 82 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.

Для улучшения качества электроснабжения, а также для присоединения новых объектов построили воздушную линию и реконструировали подстанцию.

Кроме ремонтных работ, специалисты укомплектовали аварийный запас материалов и оборудования. Также привели в готовность средства связи, оперативно-ремонтный персонал. Автотранспорт подготовили к работе в условиях низких температур, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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