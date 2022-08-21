В Кореновске с начала года отремонтировали свыше 280 км линии электропередачи
Техобслуживание и ремонт линии электропередачи выполнили в рамках подготовки энергокомплекса к осенне-зимнему периоду.
Специалисты в Кореновске выполнили техническое обслуживание и ремонт 286 км воздушных линий из запланированных 398 км. Кроме того, обновили более 6 км кабельных линий. Также они провели капремонт и техобслуживание оборудования в 82 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.
Для улучшения качества электроснабжения, а также для присоединения новых объектов построили воздушную линию и реконструировали подстанцию.
Кроме ремонтных работ, специалисты укомплектовали аварийный запас материалов и оборудования. Также привели в готовность средства связи, оперативно-ремонтный персонал. Автотранспорт подготовили к работе в условиях низких температур, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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