В Кореновске нашли еще одного подростка, выкрикивавшего нацистские лозунги

Правоохранители установили личность еще одного участника инцидента на центральном пляже Кореновска.

Им оказался 15-летний подросток. Он признался, что выкрикнул один из нацистских лозунгов, не зная его значения, и принес извинения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Кореновска записал на видео, как подростки выкрикивают нацистские лозунги и антироссийские высказывания. Полиция установила личности троих участников — ими оказались 15-летние местные жители. Молодых людей поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних.