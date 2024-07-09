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В Кореновске нашли еще одного подростка, выкрикивавшего нацистские лозунги

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovske-nashli-eshhe-odnogo-podrostka-vykrikivavshego-natsistskie-lozungi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Правоохранители установили личность еще одного участника инцидента на центральном пляже Кореновска.

Им оказался 15-летний подросток. Он признался, что выкрикнул один из нацистских лозунгов, не зная его значения, и принес извинения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Кореновска записал на видео, как подростки выкрикивают нацистские лозунги и антироссийские высказывания. Полиция установила личности троих участников — ими оказались 15-летние местные жители. Молодых людей поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

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