В Кореновске выкрикивавших нацистские лозунги подростков поставят на учет в ПДН

В редакцию «Кубань 24» обратился житель Кореновска, который рассказал, что в городе появилась группа несовершеннолетних экстремистов.

Мужчина записал на видео, как подростки выкрикивают нацистские лозунги и антироссийские высказывания. Максим Казаков — так зовут автора видео — возмущен поведением молодых людей, и утверждает, что те использовали запрещенные фразы и жесты.

«Это то самое место на городском пляже, где собиралась молодежь со скандального видео. Кругом разбросаны бутылки из-под горячительных напитков, а экстремистская символика нарисована прямо на понтонах», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Казаков работает в такси. По его словам, в тот день он подвозил на пляж участника СВО с супругой, и когда увидел, чем занимаются подростки, не смог пройти мимо. Мужчина уверен, что дети — члены экстремистской ячейки.

«Я не удивлюсь, если завтра какой-нибудь подросток придет сюда на пляж с рюкзаком, начиненным чем-то, и взведет его», — делится житель Кореновска Максим Казаков.

Психологи уверяют, что такое поведение подростков трактуется их желанием привлечь внимание.

«Чтобы выразить свои чувства, свое глубинное недовольство, подростки начинают использовать другие слова и символы. То есть протест это нормальное состояние части общества», — объясняет психолог Сергей Бакалдин.

В России скандирование экстремистских лозунгов и демонстрация запрещенной символики по закону карается серьезными мерами.

«Полицейские установили троих подростков, которые на пляже Кореновска выкрикивали запрещенные лозунги. Ими оказались 15-летние местные жители», — сообщил начальник отдела по работе со СМИ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов.

После начала проверки, подростки записали видео с извинениями. Молодых людей поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних.