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В Кореновске грабитель с ножом напал на пенсионерку в ее доме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovske-muzhchina-s-nozhom-probralsya-v-dom-k-pensionerke-i-popytalsya-ee-ograbit
В Кореновске грабитель с ножом напал на пенсионерку в ее доме
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ближайшее время преступник предстанет перед судом. За разбойное нападение ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Известно, что 44-летний местный житель в тот день разбил окно и проник в дом к своей пожилой соседке. Он достал нож и потребовал отдать все ее деньги. Женщине удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Грабитель скрылся, но полицейские задержали его по горячим следам на одной из улиц города.

Следователи полиции завершили расследование этого уголовного дела и направили материалы для рассмотрения в суд. Местного жителя обвиняют в разбое. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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