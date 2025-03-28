В Кореновске ищут живодера, который связал собаку скотчем и бросил умирать в яме

Инцидент произошел в районе городского парка. О жестоком обращении с животным в соцсетях рассказали местные жители.

По словам девушки, она заметила в яме собаку с перевязанными скотчем лапами и мордой. В таком состоянии животное могло погибнуть. Девушка достала собаку из ямы и освободила ее от скотча. Сообщается, что собака находится в шоковом состоянии.

Этой публикацией уже заинтересовались в полиции.

По факту жестокого обращения с собакой в ОМВД России по Кореновскому району зарегистрировали материал. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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