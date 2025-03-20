В Армавире ищут живодера, оставившего беременную кошку умирать в пакете

Владелица обнаружила тело своей питомицы утром 19 марта рядом с тротуаром на улице Ворошилова.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. По словам жительницы Армавира, неизвестный покалечил ее беременную кошку и положил в пакет. На дереве, рядом с которым обнаружили труп животного, были следы шерсти. Владелица кошки предполагает, что живодер мог ударить ее питомицу о ствол.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого злоумышленника, сообщает ОМВД России по Армавиру в Telegram.

С начала марта это третий случай жесткого обращения с животными в Армавире. Один из инцидентов произошел 8 марта на пересечении улиц Кропоткина и Краснодарской. По словам местных жителей в соцсетях, неизвестный мужчина палкой повредил внутренние органы домашней кошке и ушел. Раненое животное успело забежать домой и погибло на глазах у хозяев.

Вечером 11 марта в соцсетях рассказали, что неизвестный засунул кота в несколько пакетов и мешок, затем крепко завязал их и бросил животное умирать на тротуаре. На мешок обратили внимание прохожие, они сообщили о случившемся волонтерам. Еле живого кота доставили в ветеринарную клинику. К счастью, пушистого успели спасти.

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