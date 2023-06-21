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В конце июня между Анапой и Самарой начнет курсировать двухэтажный поезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kontse-iyunya-mezhdu-anapoj-i-samaroj-nachnet-kursirovat-dvuhetazhnyj-poezd
В конце июня между Анапой и Самарой начнет курсировать двухэтажный поезд
Фото t.me/telerzd

«Двухпалубный» поезд № 571/572 Самара — Анапа начнет ходить между городами еженедельно до середины сентября.

Каждый четверг в 18:16 из Самары и каждую субботу в 19:40 из Анапы состав будет отправляться в путь по маршруту, который включает такие города как Саратов, Волгоград, Краснодар, а также другие населенные пункты.

Подвижной состав поезда оснастили кондиционерами и биотуалетами. Кроме того, в одном из вагонов есть специальное подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади, которое выполнено с учетом потребностей маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.

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