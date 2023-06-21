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Две электрички отменили в Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-elektrichki-otmenili-v-krymu-iz-za-povrezhdeniya-zheleznodorozhnogo-polotna
Две электрички отменили в Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна
Фото freepik.com

Об этом утром 21 июня сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма добавил, что на месте происшествия работают специалисты. О причинах повреждения железнодорожного полотна не сообщается.

Из-за ЧП отменили две утренние электрички. Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправят автобусами.

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