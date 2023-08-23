В конце августа в школах по всей России пройдут антитеррористические учения

Всероссийские учения по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций впервые пройдут в школах, техникумах и колледжах РФ 29 и 30 августа. В них примут участие сотрудники МВД, МЧС. Росгвардии и Минпросвещения России.

Во время учений в образовательных учреждениях проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают взаимодействие между разными службами и антитеррористическими комиссиями.

Кроме того, в рамках антитеррористических учений педагогов психологически подготовят к применению разных алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает RT.

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