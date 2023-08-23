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Единый стандарт на горячее питание в школах предложили ввести в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinyj-standart-na-goryachee-pitanie-v-shkolah-predlozhili-vvesti-v-rossii
Единый стандарт на горячее питание в школах предложили ввести в России
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Единый федеральный стандарт будет содержать базовый перечень блюд, положенных школьникам.

Соответствующее обращение депутаты комитета Госдумы по просвещению направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Авторы обращения отмечают, что равные права детей во всех регионах не соблюдаются, поэтому предлагают установить единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, который будет обязательным для всех субъектов. Такой список будет отвечать принципам сбалансированного, рационального питания. Отдельный перечень создадут для детей с хроническими заболеваниями и учетом непереносимости или аллергии.

Базовое меню можно дополнить в зависимости от национальных и региональных особенностей, однако должны быть соблюдены требования по содержанию основных продуктов в рационе.

«Регулярно провожу мониторинг школ и заметила такую несправедливость: из-за отсутствия единого федерального стандарта некоторые школьники буквально остаются голодными. Им дают некачественную и невкусную еду, от которой они вынуждены отказываться», — сказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Эксперты отмечают, что ГОСТы в стране носят только рекомендательный характер, а выполнение норм СанПИН — обязательно. Кроме того, они считают, что на обеспечение горячего питания государство выделяет недостаточно средств, поэтому школы не могут модернизировать пищеблоки, пишут «Известия».

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