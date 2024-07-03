В конкурсе на должность мэра Сочи будут участвовать 3 кандидата

По результатам первого этапа к участию в конкурсе на должность главы города допустили четырех кандидатов.

Остальным 10 претендентам отказали в допуске из-за недостоверности и неполноты сведений в документах.

На втором этапе прошло собеседование с участниками конкурса, на котором кандидаты представили программы развития города-курорта и ответили на вопросы членов комиссии.

По итогам голосования члены конкурсной комиссии приняли решение о регистрации трех из четырех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Сочи. Кандидатуры представят в Городское собрание, где депутаты примут окончательное решение, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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