Андрей Прошунин стал исполняющим обязанности мэра Сочи

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин назначен первым заместителем и исполняющим обязанности главы города-курорта.

Депутатам Городского Собрания и сотрудникам администрации на планерном совещании в мэрии Сочи Андрея Прошунина представил вице-губернатор Александр Топалов.

Он отметил, что глава региона Вениамин Кондратьев уже обозначил первостепенные задачи, которые Прошунину предстоит решить на новом посту — вопросы строительства и ремонта очистных сооружений, реконструкции ливневой канализации и сетей водоснабжения и отведения. Они должны соответствовать планам развития города, динамикой прироста населения и прогнозами туристического потока. Также и. о. главы города займется устранением инфраструктурных ограничений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Андрей Прошунин с декабря 2020 года занимал пост заместителя и первого замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани, с декабря 2021 — министра ТЭК и ЖКХ региона.

В декабре 2022 года его назначили на должность вице-губернатора, курирующего министерства ТЭК и ЖКХ , дорожного хозяйства и департамент государственного регулирования тарифов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-глава Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку в связи с новой работой и сложил с себя полномочия мэра.