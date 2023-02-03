В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили прорыв на тепломагистрали

Аварийное отключение отопления и горячей воды в Карасунском округе произошло 3 февраля около 11:00.

Утром прорвало подземную тепломагистраль на улице Восточной. В 18:51 стало известно, что сварочные работы на месте аварии завершены. Началось заполнение системы водой.

Восстановить подачу тепла и горячей воды в полном объеме планируют 3 февраля к 22:00, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аварийное отключение оставило без отопления и горячей воды жителей домов на улицах Онежской, Восточной, Сормовской, Уральской, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольской и других.