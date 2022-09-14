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В Комсомольском микрорайоне Краснодара с 26 сентября по 2 октября не будет горячей воды

Общество
14.09.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-komsomolskom-mikrorajone-krasnodara-s-26-sentyabrya-po-2-oktyabrya-ne-budet-goryachej-vody
Видео канала «Кубань 24»

За это время специалисты заменят магистральную трубу на улице 1-й проезд Заречный, которая отвечает за подачу ресурса 150 тыс. жителей.

Неполадки на этом участке выявили во время очередного обследования. В результате решили проложить почти полкилометра новой трубы большего диаметра, что повысит качество и надежность теплоснабжения всего микрорайона.

Также в ближайшие месяцы модернизация ожидает еще 20 котельных. Там полностью заменят устаревшие котлы. Первыми обновят объекты на улицах Буденного, Мичурина и Химзаводской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре заменят более 1,9 км изношенных водопроводных сетей.

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