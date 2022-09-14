В Комсомольском микрорайоне Краснодара с 26 сентября по 2 октября не будет горячей воды
Общество
14.09.2022 08:24
За это время специалисты заменят магистральную трубу на улице 1-й проезд Заречный, которая отвечает за подачу ресурса 150 тыс. жителей.
Неполадки на этом участке выявили во время очередного обследования. В результате решили проложить почти полкилометра новой трубы большего диаметра, что повысит качество и надежность теплоснабжения всего микрорайона.
Также в ближайшие месяцы модернизация ожидает еще 20 котельных. Там полностью заменят устаревшие котлы. Первыми обновят объекты на улицах Буденного, Мичурина и Химзаводской.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре заменят более 1,9 км изношенных водопроводных сетей.
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