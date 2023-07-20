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В комитете Госдумы одобрили резкое увеличение штрафов для тех, кто не сообщит военкомату о переезде и смене работы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-komitete-gosdumy-odobrili-rezkoe-uvelichenie-shtrafov-dlya-teh-kto-ne-soobshhit-voenkomatu-o-pereezde-i-smene-raboty
В комитете Госдумы одобрили резкое увеличение штрафов для тех, кто не сообщит военкомату о переезде и смене работы
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

В комитете Госдумы по госстроительству одобрили ко второму чтению поправки в КоАП об увеличении штрафов за неоповещение военкоматов или неявку по повестке.

Так за несообщение в военкомат о смене места жительства, работы или изменении семейного положения предусматривается в размере до 20 тыс. рублей.

Кроме того, штраф может грозить, если человек не предоставит сведения об изменении уровня образования, места обучения или должности, а также не сообщит о выезде за границу на срок более полугода.

В этих случаях предусматривается штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Также комитет рекомендовал Госдуме принять поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Согласно поправкам, штраф будет составлять до 50 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости».

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