МВД предложило запретить управлять автомобилем россиянам, игнорирующим повестки в военкоматы

Проект ограничений права управления транспортным средством для тех, кто не явился в военкомат по повестке, опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе от МВД РФ предлагается устанавливать ограничения на управление автомобилем для граждан, которые не явились в военкомат по повестке в положенный срок. В ведомстве уверены, что такая мера позволит обеспечить явку по повестке в военный комиссариат.

Временный запрет на управлением транспортным средством может коснуться граждан, состоящих на воинском учете, подлежащих постановке на воинский учет и тех, кто обязан, но по какой-то причине не состоит на нем.

Согласно проекту, информация о водителях, которым ограничат управления автомобилем из-за неявки в военкомат, будет поступать в специальную программу Госавтоинспекции в течение суток, сообщает ТАСС.

Читайте также: Минобороны РФ предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через SMS. Соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.