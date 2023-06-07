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МВД предложило запретить управлять автомобилем россиянам, игнорирующим повестки в военкоматы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-predlozhilo-zapretit-upravlyat-avtomobilem-rossiyanam-ignoriruyushhim-voenkomaty
МВД предложило запретить управлять автомобилем россиянам, игнорирующим повестки в военкоматы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Проект ограничений права управления транспортным средством для тех, кто не явился в военкомат по повестке, опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе от МВД РФ предлагается устанавливать ограничения на управление автомобилем для граждан, которые не явились в военкомат по повестке в положенный срок. В ведомстве уверены, что такая мера позволит обеспечить явку по повестке в военный комиссариат.

Временный запрет на управлением транспортным средством может коснуться граждан, состоящих на воинском учете, подлежащих постановке на воинский учет и тех, кто обязан, но по какой-то причине не состоит на нем.

Согласно проекту, информация о водителях, которым ограничат управления автомобилем из-за неявки в военкомат, будет поступать в специальную программу Госавтоинспекции в течение суток, сообщает ТАСС.

Читайте также: Минобороны РФ предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через SMS. Соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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