В колхозе «Ленинский путь» из Крымского района начнут внедрять бережливое производство

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Колхоз «Ленинский путь» подписал соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда».

Предприятие выращивает зерновые культуры, разводит свиней и коров. У колхоза около 11 тыс. га пашни. Эксперты Регионального центра компетенций продиагностируют производственные процессы и определят технологический участок для внедрения бережливых технологий. Колхоз «Ленинский путь» стал 205 предприятием региона, присоединившимся к нацпроекту «Производительность труда».

По словам министра экономики края Алексея Юртаева, АПК Крымского района — один из лучших на Кубани. В отрасли занято больше половины местных жителей, сельское хозяйство занимает почти 20% всего производства. В муниципалитете более 50 сельхозпредприятий, около 590 фермерских хозяйств, почти 150 ИП и более 28 тыс. владельцев ЛПХ. В прошлом году они вырастили и произвели продукции более чем на 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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