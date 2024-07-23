В Китае состоялась премьера фильма РГО «Русские Гималаи. Прогулки в облаках»

Кинокартина рассказывает о российских исследователях «крыши мира» — Гомбожабе Цыбикове, Николае Пржевальском, Петре Козлове, о современном экспедиционном проекте Краснодарского регионального отделения РГО.

«На протяжении нескольких столетий сюда шли русские исследователи, русские путешественники, художники, которые работали и были первооткрывателями. И которые всему миру показывали уникальные и неизведанные места в Китае, Индии, Пакистане, Непале и Бутане», — рассказал председатель краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

В рамках проекта в Пекине состоялась выставка картин краснодарского художника Сергея Дудко. Он создал галерею «портретов» всех 14 восьмитысячников Земли — это горы, высота которых превышает 8 тыс. метров.

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