В Кia не подтвердили информацию о закрытии бизнеса в России

По данным СМИ, южнокорейские автомобилестроительные компании Kia и Hyundai намерены закрыть бизнес в РФ до Нового года.

По неподтвержденной информации, автосалоны продают остатки товаров с наценкой, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки автомобилей.

В службе поддержки Kia сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою работу.

«Компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою деятельность, а также работу дилерских центров и сервисных зон. Обслуживание авто и гарантийных обязательств согласно регламенту», — цитирует RT заявление компании.

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