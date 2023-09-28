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С 1 октября в России ограничат поставки автомобилей по параллельному импорту

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-oktyabrya-v-rossii-ogranichat-postavki-avtomobilej-po-parallelnomu-importu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
С 1 октября в России ограничат поставки автомобилей по параллельному импорту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Минпромторг РФ со следующего месяца изменит правила ввоза машин в страну, чьи производители ушли из страны после начала СВО.

Поставки автомобилей в рамках параллельного импорта ограничат с 1 октября. Купить новую машину можно будет только в официальных дилерских центрах.

По оценкам экспертов, из-за новых ограничений поставки новых автомобилей в Россию заметно сократятся. Ассортимент моделей станет меньше, а некоторые бренды окажутся недоступны для российских покупателей.

При этом «серый» импорт автомобилей станет невыгоден. Из отечественных автосалонов могут исчезнуть машины с низким спросом и высокими издержками, сообщает телеканал «360».

Читайте также: спрос на новые китайские машины вырос более чем на 150% в Краснодарском крае. Средняя цена таких автомобилей в регионе составила 2 млн 829 тыс. рублей, а с пробегом — 1 млн 465 тыс.

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