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Спрос на новые китайские машины вырос более чем на 150% в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/spros-na-novye-kitajskie-mashiny-vyros-bolee-chem-na-150-v-krasnodarskom-krae
Спрос на новые китайские машины вырос более чем на 150% в Краснодарском крае
Фото i-tc.ru

Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику по спросу и предложению машин из Китая на площадке сервиса с начала года.

По данным сервиса, покупательский интерес к автомобилям с пробегом китайских производителей на Кубани вырос на 22,2% относительно аналогичного периода 2022 года. Спрос на новые китайские авто год к году увеличился на 151,3%. Средняя цена таких автомобилей в крае составила 2 млн 829 тыс. рублей, а с пробегом — 1 млн 465 тыс.

Доля брендов из Поднебесной  в структуре предложения новых автомобилей на площадке сервиса год к году выросла в 4 раза — с начала года достигла 46, 8%. На Кубани в первом полугодии 2023 года доля моделей из Китая в структуре предложения новых машин составила 38,6%, а моделей с пробегом — 2,3%.

Самой популярной китайской моделью на рынке новых машин На Кубани по результатам первой половины 2023 года стала Omoda C5, сообщает «Авито Авто».

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