В КГИК провели мастер-класс по украшению елочных игрушек
Культура
02.12.2022 11:00
Из шаров, клея и страз свои шедевры сочиняли студенты, учащиеся колледжа при вузе и детской школы искусств.
Мастер-класс проводили будущие дизайнеры. Именно им каждый год доверяют украшение кампуса. Также для собравшихся провели викторину. Ее участники отгадывали новогодние песни и вспоминали, в каких мультфильмах и кинолентах они звучат.
Читайте также: студенты колледжа КГИК выиграли по 1 млн рублей на конкурсе «Большая перемена».
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
- В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной