В КГИК провели мастер-класс по украшению елочных игрушек

Из шаров, клея и страз свои шедевры сочиняли студенты, учащиеся колледжа при вузе и детской школы искусств.

Мастер-класс проводили будущие дизайнеры. Именно им каждый год доверяют украшение кампуса. Также для собравшихся провели викторину. Ее участники отгадывали новогодние песни и вспоминали, в каких мультфильмах и кинолентах они звучат.

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