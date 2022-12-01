Студенты колледжа КГИК выиграли по 1 млн рублей на конкурсе «Большая перемена»
Камилла Вензель и Алексей Жинжаров стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом проекте они участвовали уже во второй раз.
На конкурсе решали кейсы и защищали их перед экспертами. Миллионные премии вручали студентам выпускных курсов, таких было 150 человек. Направить призовые деньги они смогут на образование, саморазвитие или запуск собственного стартапа.
«Нас объединяли в команды, и в этот раз у нас была тема «Наставничество». Сейчас это популярная тема. Мы разрабатывали парк «Наставничество», разрабатывали целый макет, как это делается. Также строили бизнес-модель, которая могла бы потом приносить большие деньги», — сказала студентка 4 курса колледжа КГИК Камилла Вензель.
Конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Всего в 2022 году его финалистами стали 600 студентов техникумов и колледжей. Помимо денежных премий, их поощряли сертификатами на туристическую поездку.
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