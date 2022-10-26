В КГИК провели концерт в честь французских композиторов XIX века

Видео канала «Кубань 24»

«Испанское болеро» и ария Мефистофеля — произведения мировой классики прозвучали на сцене консерватории Краснодарского государственного института культуры.

Концерт посвятили юбилейным датам французских композиторов XIX века Жюля Массне и Клода Дебюсси. В этом году со дней их рождения исполняется 180 и 160 лет соответственно.

На концерте выступили будущие мастера вокала — бакалавры, магистранты и ассистенты-стажеры вуза. Они постарались доказать, что даже спустя века классика звучит современно. Так, ассистент-стажер кафедры академического пения Анна Жихарева исполнила композицию «Время сирени», в которой композитор отразил скоротечность влюбленности.

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