Студентка из Краснодара вошла в десятку финалистов чемпионата творческих компетенций
Культура
21.10.2022 08:09
Молодой дизайнер на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс» представила на суд жюри костюм необычный белки.
Ее героиня — артистка цирка, которой не хватает средств. Девушка боролась за победу в номинации «художник по костюмам». Среди участников были не только студенты, но и профессионалы.
«У меня был жанр какой-то там стендап, я его интерпретировала как ярмарочное комедийное шоу. Моя белочка была с необычной драматургией», — рассказала студентка КГИК Ксения Мурзина.
В чемпионате «АртМастерс» Ксения уже участвовала, но тогда не смогла пройти отбор. В этот раз она заняла шестое место.
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