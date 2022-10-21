Студентка из Краснодара вошла в десятку финалистов чемпионата творческих компетенций

Видео канала «Кубань 24»

Молодой дизайнер на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс» представила на суд жюри костюм необычный белки.

Ее героиня — артистка цирка, которой не хватает средств. Девушка боролась за победу в номинации «художник по костюмам». Среди участников были не только студенты, но и профессионалы.

«У меня был жанр какой-то там стендап, я его интерпретировала как ярмарочное комедийное шоу. Моя белочка была с необычной драматургией», — рассказала студентка КГИК Ксения Мурзина.

В чемпионате «АртМастерс» Ксения уже участвовала, но тогда не смогла пройти отбор. В этот раз она заняла шестое место.

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