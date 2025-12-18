В КГИК прошли «Зимние Святки в кубанских станицах»

Главными исполнителями мероприятия стали студенты кафедры сольного и хорового народного пения. Участниками выступлений были учащиеся детских студий и кадеты.

Гости мероприятия не только наблюдали за играми, но и активно участвовали в них, погружаясь в историю и узнавая об обычаях и традициях святочных гуляний.

«Мы включили в этот раз и вертепное представление, потому что многие дети не понимают, о чем идет речь на таком святом празднике, как Рождество Христово. Очень важно, чтобы ребята это увидели. Аудитория откликалась на все вопросы, которые задавал наш ведущий, и умело отвечала», — отметила доцент кафедры сольного и хорового народного пения КГИК Татьяна Криницкая.

Мероприятие прошло в рамках реализации грантового проекта «Изучение, сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры Российского казачества».

