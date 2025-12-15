Девятиклассник победил в шахматном турнире КГИК

В Краснодарском институте культуры прошло личное первенство вуза по шахматам, в котором приняли участие более 70 человек.

Среди участников были студенты, учащиеся колледжа и музыкального кадетского корпуса. Победу одержал девятиклассник Кирилл Чернов.

«Я играю в шахматы с 12 лет, у меня довольно хорошее владение игрой. Я пришла попробовать себя, и мне это интересно», — рассказала студентка 3 курса Наталья Антонова.

Победители и призеры турнира получили грамоты, памятные медали и сладкие призы.

