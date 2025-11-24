Колледж Краснодарского государственного института культуры отметил 10-летие

На праздничном концерте собрались нынешние студенты и выпускники, которые начинали здесь свой творческий путь.

«Я очень большой опыт приобрела здесь. На самом деле, он очень такой, скажем так, необъятный, который пригодился мне в дальнейшей моей работе», — отметила выпускница КГИК Дарья Самойленко.

«Ему уже 10 лет. Он растет, процветает. И я желаю, чтобы в дальнейшем мы становились еще больше, еще талантливее», — поделилась студентка 4-го курса Елизавета Козлова.

В настоящее время в колледже КГИК обучаются более 400 студентов. Здесь готовят будущих певцов, хореографов, инструменталистов и дизайнеров.

