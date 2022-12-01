В КГИК прошла встреча с Героем Советского Союза Григорием Хаустовым
Культура
01.12.2022 08:53
Это легендарная личность, военный летчик с большим боевым опытом. Григорий Хаустов выполнял сложные задания в Афганистане, Египте, был военным советником на Мадагаскаре.
Полковник в запасе рассказал студентам об особенностях своей службы, познакомил их с историей российской авиации. Коренной кубанец с детства мечтал стать военным, его кумиром был летчик Александр Покрышкин, ставший впоследствии маршалом авиации. Отец Хаустова был участником Великой Отечественной войны.
Беседа с известным земляком состоялась в рамках проекта «Я горжусь героями». Инициатором встречи выступил студенческий патриотический клуб «Хранители исторической памяти».
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