Студенты КГИК выиграли Гран-при Международного конкурса культуры и искусства «Za Россию»
Признание получила постановка «Домик в Коломне». Будущие режиссеры покорили жюри трактовкой шуточной поэмы Пушкина.
Над постановкой студентки краснодарского вуза работали со второго курса. Декламацию дополнили танцем с русскими народными музыкальными инструментами.
«Каждый был режиссером своего кусочка. Репетировали, ставили, разбирали с артистами», — рассказала студентка КГИК, режиссер постановки Александра Гусарова.
«Они сначала сопротивляются, но потом влюбляются в произведение в процессе работы. Любопытно, что участвовала и студентка из Китая, она очень хорошо интегрировалась», — сообщила старший преподаватель кафедры театрального искусства КГИК Анна Кирсанова.
Кроме того, эта творческая работа принесла студенткам еще одну победу — первое место на Всероссийском благотворительном конкурсе «Единство. Энергия творчества».
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