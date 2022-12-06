В КГИК прошел юбилейный концерт Марины Сташкевич «45 оттенков голоса»
Многообразие жанров, мелодий и смыслов педагог вуза, оперная певица Марина Сташкевич продемонстрировала зрителям вместе со студентами и коллегами.
«Мне в этом году исполнилось 45 лет. Захотелось сделать большой концерт, и не только себя, но и студентов показать. Родилось название «45 оттенков голоса». То есть мы представили разные жанры», — сказала старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения КГИК Марина Сташкевич.
Пробовать новое — этому Марина Сташкевич учит студентов, и сама не ограничивается академическим вокалом. Год назад певица приняла участие в шоу «Музыкальная интуиция». Тогда она исполнила хит рэпера Джони в оперной версии и теперь включила номер в свой репертуар.
На этом сюрпризы для зрителей не закончились. Одну из композиций певица исполнила вместе с сыном. На сцене родился новый дуэт.
Читайте также: в КГИК провели мастер-класс по украшению елочных игрушек.
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Хатико вернулся домой: в Адыгее акита-ину неделю ждала хозяев на заправке
- Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
- В Краснодаре ликвидировали пожар в 7-этажном здании с гостиницей и рестораном
- Владимир Путин посетил восстановленный Крымский мост