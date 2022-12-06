В КГИК прошел юбилейный концерт Марины Сташкевич «45 оттенков голоса»

Многообразие жанров, мелодий и смыслов педагог вуза, оперная певица Марина Сташкевич продемонстрировала зрителям вместе со студентами и коллегами.

«Мне в этом году исполнилось 45 лет. Захотелось сделать большой концерт, и не только себя, но и студентов показать. Родилось название «45 оттенков голоса». То есть мы представили разные жанры», — сказала старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения КГИК Марина Сташкевич.

Пробовать новое — этому Марина Сташкевич учит студентов, и сама не ограничивается академическим вокалом. Год назад певица приняла участие в шоу «Музыкальная интуиция». Тогда она исполнила хит рэпера Джони в оперной версии и теперь включила номер в свой репертуар.

На этом сюрпризы для зрителей не закончились. Одну из композиций певица исполнила вместе с сыном. На сцене родился новый дуэт.

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