В КГИК прошел праздничный концерт ко Дню матери

Видео канала «Кубань 24»

Традиционно этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В адрес самых близких людей звучат признания в любви и пожелания долгих лет жизни.

На мероприятии собрались мамы Краснодара, а также Динского, Калининского, Красноармейского и Тимашевского районов. В подарок им — творческие номера от коллективов вуза, колледжа, музыкального кадетского корпуса и детской школы искусств. Кроме того, после концерта депутаты ЗСК поздравили собравшихся и вручили им благодарственные письма.

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