В КГИК прошел праздничный концерт ко Дню матери
Культура
24.11.2022 10:21
Традиционно этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В адрес самых близких людей звучат признания в любви и пожелания долгих лет жизни.
На мероприятии собрались мамы Краснодара, а также Динского, Калининского, Красноармейского и Тимашевского районов. В подарок им — творческие номера от коллективов вуза, колледжа, музыкального кадетского корпуса и детской школы искусств. Кроме того, после концерта депутаты ЗСК поздравили собравшихся и вручили им благодарственные письма.
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