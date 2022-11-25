В КГИК прошел кинолекторий «Кубань на экране»

Видео канала «Кубань 24»

В рамках мероприятия студенты познакомились с творчеством народной артистки Советского Союза Нонны Мордюковой.

Свою юность Мордюкова провела в Ейском районе, где впоследствии актрисе установили памятник. Она окончила московский ВГИК и в родной район вернулась уже знаменитой.

«Нонна говорит: «Приехала я в Должанскую в 12:00. Жара жуткая. Никого нет, все в поле. Я же должна показать, что я артистка. Я надела шубу, шпильки и «почесала» по улице», — рассказал киновед, профессор КГИК Григорий Гиберт.

Ульяна Громова в «Молодой гвардии», Варвара Плющ в «Бриллиантовой руке», Мария Коновалова в «Родне» — студенты увидели Нонну Мордюкову в разных образах и узнали о ее пути к успеху.

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