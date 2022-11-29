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В КГИК прошел большой творческий вечер «Мелодии оттепели»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kgik-proshel-bolshoj-tvorcheskij-vecher-melodii-ottepeli
Видео канала «Кубань 24»

На концерте студенты исполняли песни, романсы и арии. В основном звучала музыка русских композиторов.

На концерте представили множество жанров. Например, одна из участниц выступила в образе Екатерины I. Она исполнила историческую арию из оперы «Петр I». Также звучало много других трогательных произведений.

По словам педагогов, исполнение непохожих по тематике и сложности композиций позволяет студентам примерять разные амплуа. Это пополняет артистический опыт.

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