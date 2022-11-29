В КГИК прошел большой творческий вечер «Мелодии оттепели»
Культура
29.11.2022 09:57
На концерте студенты исполняли песни, романсы и арии. В основном звучала музыка русских композиторов.
На концерте представили множество жанров. Например, одна из участниц выступила в образе Екатерины I. Она исполнила историческую арию из оперы «Петр I». Также звучало много других трогательных произведений.
По словам педагогов, исполнение непохожих по тематике и сложности композиций позволяет студентам примерять разные амплуа. Это пополняет артистический опыт.
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