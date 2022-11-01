В КГИК персональная выставка картин Елены Котелевской продлится до 6 ноября

Видео канала «Кубань 24»

Натюрморты и пейзажи с летними мотивами показали в Краснодарском государственном институте культуры. Выставку приурочили к 50-летнему юбилею Елены Котелевской.

Она выросла в семье художников, поэтому желание красочно запечатлеть мгновение на холсте берет начало из детства.

«Все происходило на моих глазах, все сборы на этюды. Собирались художники, друзья моих родителей и, конечно же, нас с собой брали», — рассказала доцент кафедры академического рисунка и живописи КГИК Елена Котелевская.

Елена Котелевская — член Союза художников России и Международной организации ЮНЕСКО. В день ее 50-летия свои поздравления передали коллеги-преподаватели и студенты.

«Елена Вячеславовна каждый день вдохновляет нас не только на то, чтобы писать красиво, ярко, но и проживать эту живопись, вкладывать ее в свой внутренний мир. Это мы можем заметить и по ее работам. Насколько они красочные, живые», — поделилась студентка КГИК Вероника Огуревич.

Персональная выставка Елены Котелевской продлится до 6 ноября. Все желающие могут полюбоваться картинами в фойе концертного зала вуза.

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