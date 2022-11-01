Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В КГИК персональная выставка картин Елены Котелевской продлится до 6 ноября

Культура
01.11.2022 10:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kgik-personalnaya-vystavka-kartin-eleny-kotelevskoj-prodlitsya-do-6-noyabrya
Видео канала «Кубань 24»

Натюрморты и пейзажи с летними мотивами показали в Краснодарском государственном институте культуры. Выставку приурочили к 50-летнему юбилею Елены Котелевской.

Она выросла в семье художников, поэтому желание красочно запечатлеть мгновение на холсте берет начало из детства.

«Все происходило на моих глазах, все сборы на этюды. Собирались художники, друзья моих родителей и, конечно же, нас с собой брали», — рассказала доцент кафедры академического рисунка и живописи КГИК Елена Котелевская.

Елена Котелевская — член Союза художников России и Международной организации ЮНЕСКО. В день ее 50-летия свои поздравления передали коллеги-преподаватели и студенты.

«Елена Вячеславовна каждый день вдохновляет нас не только на то, чтобы писать красиво, ярко, но и проживать эту живопись, вкладывать ее в свой внутренний мир. Это мы можем заметить и по ее работам. Насколько они красочные, живые», — поделилась студентка КГИК Вероника Огуревич.

Персональная выставка Елены Котелевской продлится до 6 ноября. Все желающие могут полюбоваться картинами в фойе концертного зала вуза.

Читайте также: на круглом столе в КГИК обсудили роль искусства в сохранении исторической памяти.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
  6. Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя
Прямой эфир
Мы в соцсетях