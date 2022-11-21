В КГИК на творческой встрече с актерами и режиссерами обсудили фильм «Выйти из группы»

Видео канала «Кубань 24»

По сюжету этой кинокартины, молодой человек нашел в интернете сообщество, которое раздает подросткам задания. Выполнение одного из них привело к реальному убийству.

Герой фильма пытается разоблачить истинные намерения виртуальных собеседников. Зрители эмоционально восприняли эту историю.

«Я смотрела, и в какие-то моменты тряслись руки, мне хотелось смеяться, а потом плакать», — поделилась студентка Краснодарского государственного института культуры Рузанна Давтян.

Киносеанс продолжился общением с исполнителем главной роли Евгением Кунцевичем. Актер признался, что это его первая масштабная работа в кино, и она далась нелегко.

«Съемки были каждый день. У меня уже болела голова от такого количества отрицательной энергии, которую я пытался вырабатывать», — сказал актер театра и кино Евгений Кунцевич.

Молодой актер рассказал студентам о тонкостях профессии, а также объяснил, почему не хочет служить в репертуарном театре, и каково было работать на одной съемочной площадке с известными мастерами.

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