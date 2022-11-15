Студенты КГИК организовали арт-кластер «Территория многогранности чувств»

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие приурочили к инклюзивному форуму «Объединение», который проводится для неслышащей и слабослышащей молодежи.

Гости из разных регионов России приняли участие в выступлениях, выставках и мастер-классах. Организацией арт-пространства занимались студенты института культуры. Это своеобразная практика к их будущей профессиональной деятельности.

«Возникла необходимость отрабатывать наш предмет — «Проектирование культурно-досуговых программ». Познакомившись с организаторами «Региона 93», мы приняли общее решение, чтобы организовать такое пространство. Сделать именно развлекательную часть в рамках этого форума», — сказала преподаватель кафедры социально-культурной деятельности КГИК Ирина Лысак.

На мастер-классах гости форума учились танцевать зумбу, работать с красками, знакомились с искусством фотографии, а также играли на барабанах.