В Керчи фермер открыл стрельбу по хаски, распугавшей его кур

Шестилетний пес по кличке Тоник сорвался с поводка на окраине поселка Аджимушкай в Керчи.

По словам хозяйки животного, пес увязался за рыжей дворнягой и подбежал к курам, которые паслись на поляне. После этого в него выстрелил хозяин домашней птицы.

«Тоник бежал впереди машины и пропал из виду. Я поехала его искать и, когда завернула за угол, услышала выстрел. Женщина, которая вышла из магазина, со слезами на глазах говорит: «Собаку убили. … Вашу собаку». Она видела, как мы искали Тоника и как мужчина выстрелил в него из ружья и уволок за заднюю лапу к себе на территорию», — рассказала владелица хаски Екатерина.

Хозяйка Тоника вызвала ветеринара и волонтеров из приюта для безнадзорных животных «Восточный Крым». Вместе они пытались уговорить мужчину отдать раненое животное. По словам женщины, фермер утверждал, что пса сбила машина, мужчина якобы хотел его подвесить за лапы, но тот ожил и убежал.

Волонтеры вместе с Екатериной нашли гильзу рядом с кровью на месте происшествия. По ее словам, собаку фермер не отдал даже после приезда полиции.

Хозяйка Тоника сообщила, что полицейские изъяли гильзу и опросили свидетелей. Местные жители рассказали, что их собаки тоже не раз становились жертвами в этом районе, но доказательств против соседа не было, поэтому приходилось молчать.

В МВД по Республике Крым начали проверку по заявлению жительницы Керчи, сообщает «КП-Крым».

