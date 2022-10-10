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В Керченском проливе запустили еще один паром

Политика
10.10.2022 20:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-zapustili-tretij-parom
В Керченском проливе запустили еще один паром
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судно «Мария», предназначенное для транспортировки грузовиков, начало ходить между Краснодарским крае и Крымом вечером 10 октября.

«Марию» запустили. Погрузилась и ушла. Это судно «Оборонлогистики», как и судно «Лаврентий», — цитирует сотрудника Керченского торгового порта ТАСС.

Паромную переправу через Керченский пролив решили возобновить после подрыва грузовика на Крымском мосту. В результате происшествия два пролета обрушились. Движение автомобилей восстановили в тот же день по одной полосе в режиме реверса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», между Краснодарским краем и Крымом запустят восемь паромов: три пассажирских, три железнодорожных и два автомобильных.

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