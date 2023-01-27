В Керченском проливе возобновили паромное сообщение

Паромная переправа между Краснодарским краем и Крымом приостановила работу вечером 26 января из-за сильного тумана в районе Керченского пролива.

«Паромное сообщение в Керченском проливе возобновили», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю днем 27 января.

С 9 октября по 27 января паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 72,8 тыс. пассажиров, 55 тыс. грузовиков и 6,1 тыс. железнодорожных вагонов. Всего паромы совершили более 1,7 тыс. рейсов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в очереди на Керченскую переправу в Темрюкском районе скопились 173 грузовика. В основном они перевозят товары первой необходимости и продукты питания.