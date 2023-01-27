Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Керченском проливе возобновили паромное сообщение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-vozobnovili-paromnoe-soobshhenie
В Керченском проливе возобновили паромное сообщение
Фото tonkosti.ru

Паромная переправа между Краснодарским краем и Крымом приостановила работу вечером 26 января из-за сильного тумана в районе Керченского пролива.

«Паромное сообщение в Керченском проливе возобновили», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю днем 27 января.

С 9 октября по 27 января паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 72,8 тыс. пассажиров, 55 тыс. грузовиков и 6,1 тыс. железнодорожных вагонов. Всего паромы совершили более 1,7 тыс. рейсов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в очереди на Керченскую переправу в Темрюкском районе скопились 173 грузовика.  В основном они перевозят товары первой необходимости и продукты питания.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
  5. Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях