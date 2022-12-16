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В Керченском проливе восстановили работу паромов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-vosstanovili-rabotu-paromov
В Керченском проливе восстановили работу паромов
Фото rosng.ru

Движение Керченской паромной переправы приостановили 16 декабря с 17:50 из-за сильного тумана.

«С 20:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Утром 16 декабря в Минтрансе России уточнили, что по прогнозу синоптиков, до конца дня ожидается южный и юго-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Без существенных осадков. Временами дымка. Видимость в дымке 2-4 км. Высота волн 30-80 см.

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